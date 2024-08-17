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Тарасова: «Я рада за Сашу Трусову, потому что она влюблена и пошла замуж за прекрасного парня»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала состоявшуюся свадьбу Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«За каждого влюбленного человека можно порадоваться. Я рада за Сашу Трусову, потому что она влюблена и пошла замуж за такого прекрасного парня, как Макар Игнатов.

Хотела бы им пожелать долголетия. А замужество вряд ли скажется на ее карьере. Разве может это сказаться?» — приводит слова Тарасовой Sport24.

В июне 2024 года стало известно, что 24-летний Игнатов сделал предложение Трусовой. Он опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

Источник: Sport24
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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