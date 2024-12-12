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Тарасова — о результатах опроса ВЦИОМ: «Фигурное катание занимает очень хорошее место, у нас интересные спортсмены»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» оценила результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Люди так проголосовали, значит, это правильное мнение. Я считаю, что фигурное катание занимает очень хорошее место. Мы стараемся. У нас интересные спортсмены», — сказала Тарасова «СЭ».

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

Дарик Агаларов

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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