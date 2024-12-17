Тарасова считает правильным решение Валиевой подать повторную апелляцию: «Не хочет мириться с несправедливостью»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Подала — правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью. Это ее дело. Считаю ли я, что это поможет? Я считаю, что она подала апелляцию и это нормально», — сказала Тарасова «СЭ».

29 января 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го, когда на предолимпийском чемпионате России была взята положительная проба на триметазидин.

2 октября последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии, отклонила первую апелляцию Валиевой.

Александр Абустин