Тарасова считает правильным решение Валиевой подать повторную апелляцию: «Не хочет мириться с несправедливостью»
Тарасова считает правильным решение Валиевой подать повторную апелляцию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.
«Подала — правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью. Это ее дело. Считаю ли я, что это поможет? Я считаю, что она подала апелляцию и это нормально», — сказала Тарасова «СЭ».
29 января 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го, когда на предолимпийском чемпионате России была взята положительная проба на триметазидин.
2 октября последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии, отклонила первую апелляцию Валиевой.
Александр Абустин
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