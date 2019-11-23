Татьяна Тарасова: «Кихира стоит и думает: «Мне надо прыгать четверной»

Известный российский тренер Татьяна Тарасова похвалила произвольную программу Алены Косторной, которую спортсменка показала на этапе «Гран-при» в Японии.

— У нее аксель имеет большую высоту и качество исполнения мне нравится. А каскад флип — тулуп — это просто фантастика. Колоссальная красота.

Алена Косторная сделал полный набор. У нее был большой запас. Потрясающая работа. А Кихира стоит и думает: «Мне надо прыгать четверной для того, чтобы соревноваться»

Вот представьте себе, что все этапы «Гран-при» выиграли российские спортсменки. Ура.