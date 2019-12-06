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Татьяна Тарасова: «Как же хотелось, чтобы Трусова прыгнула тройной аксель!»

22:13
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`Известный тренер Татьяна Тарасова выразила сожаление, что российская фигуристка Александра Трусова ошиблась во время исполнения тройного акселя в короткой программе в Финале «Гран-при» в Турине.

— Как хотелось, чтобы она этот аксель прыгнула! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — У нее было мало времени. Аксель — сложнейший прыжок, но очень жаль, что она не сделала. Ей некогда пробовать, ей нужно его прыгнуть к чемпионату России. Просто не хватило напрыганных элементов, чтобы из любого положения вытянуть.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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