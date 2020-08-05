Татьяна Тарасова: «Если есть желание, всегда можно найти возможность посоревноваться»

Тренер Татьяна Тарасова, которая сейчас принимает самое активное участие в подготовке к сезону двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой заверила, что у спортсменов не будет недостатка в соревновательной практике.

— Значит, станем выступать дома, как в советские времена, когда крупных международных стартов было всего два — чемпионаты Европы и мира, — цитирует Тарасову RT. — Все сильнейшие фигуристы в те годы, как правило, начинали сезон с ведомственных соревнований. Профсоюзные спортсмены — с первенств профсоюзов, динамовские — с соревнований ЦС «Динамо», армейские — с первенства Вооруженных сил. Потом все точно так же катались на региональных и городских турнирах — старались набрать к чемпионату страны минимум три-четыре старта, чтобы на отборе в сборную чувствовать себя максимально уверенно. Сейчас у нас есть Кубок России, и в том, чтобы выбрать для себя два наиболее удобных этапа, я вообще не вижу никаких проблем. Если есть желание, всегда можно найти возможность посоревноваться.