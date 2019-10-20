Татьяна Тарасова: «Браво, наши девочки»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристок на этапе «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. Анна Щербакова одержала победу, а Елизавета Туктамышева заняла третье место.

— Сегодня у нас исторические соревнования, — написала Тарасова в Instagram. — Аня Щербакова показала два четверных лутца в произвольной программе. Это событие, рекорд на много лет вперед. Лиза Туктамышева — с пятого места — на пьедестал. Браво, наши девочки.