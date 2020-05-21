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Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

13:11
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка вылечилась от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter телеканала «360». Ее муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, идет на поправку.

Всего на день 21 мая в России выявлено 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 100 912 заболевших человек. Зафиксировано 329 896 летальных исходов, вылечились 2 033 488 человек.

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