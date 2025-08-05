Навка: «Гришин был прекрасным комментатором. Мы его все очень любили»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду продюсер Татьяна Навка отреагировала на гибель комментатора Александра Гришина.

О смерти Гришина 5 августа сообщила его супруга. Ему было 47 лет.

«Боже мой. Приношу соболезнования родным и близким. Он был прекрасным комментатором, мы его все очень любили«, — приводит слова Навки РИА «Новости».

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. 47-летний Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.