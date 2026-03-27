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27 марта, 21:25

Навка рассказала, что Песков уговаривал ее возобновить карьеру

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что ее супруг — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — уговаривал возобновить карьеру.

«Мой супруг (Дмитрий Песков. — Прим. «СЭ»), в 2013 году уговаривал меня вернуться в спорт. Сказал, что мы были бы двукратными (олимпийскими чемпионами), как в итоге стал Евгений Плющенко. Но Роман Костомаров не захотел. И я ему за это благодарна, потому что у меня появилось время и родилась дочь! Спасибо, Рома!» — сказала Навка во время ледового шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет».

Навка и Роман Костомаров становились олимпийскими чемпионами Турина-2006. На их счету два золота чемпионатов мира и три золота чемпионатов Европы.

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Евгений Плющенко
Роман Костомаров
Татьяна Навка
Фигурное катание
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