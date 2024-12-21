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Навка — о возвращении Валиевой в большой спорт: «Камила еще включится и всем покажет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала возможное возвращение в большой спорт фигуристки Камилы Валиевой.

«Я еще с ней не говорила по этому вопросу. Но у нее есть шанс, потому что ей всего восемнадцать лет и у нее все впереди. У нее сейчас переломный и ответственный момент и в связи с ситуацией, и в связи с возрастом. Все женщины знают, что 18-20 лет — очень сложный период, бурлят гормоны. Я думаю, Камила через год включится и еще всем покажет», — приводит слова Навки Metaratings.ru.

1 ноября Валиева сообщила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 18-летней спортсменки истечет 25 декабря 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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