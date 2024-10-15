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Сегодня, 17:52

Навка: «Приезд российских фигуристов в Индию станет мировым прецедентом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась мнением о шоу «История любви Шахерезады», которое с 18 по 20 октября пройдет в Ахмадабаде.

«Во-первых, в Индии никогда в жизни не было фигурного катания. Люди в стране совершенно не знают, что такое лед. Приезд российских фигуристов станет определенным мировым прецедентом. Это в общем-то наша дружественная страна, и мне очень хотелось привезти туда свое шоу, а в особенности «Историю любви Шахерезады», поскольку там у нас индийская принцесса, попавшая в необычные обстоятельства.

Считаю, индийского зрителя привлечет абсолютно все, поскольку фигурное катание — один из самых красочных видов спорта, собравший в себе красоту, скорость, сложные технические элементы, безумно красивые костюмы и выступление потрясающих девушек и сильных, мужественных парней. Уверена, зрители в Индии будут впечатлены и это положит начало дальнейшему сотрудничеству. Индийцы полюбят наших чемпионов, и мы с нетерпением будем ждать новых встреч. Хочется верить, что после увиденного индийские дети тоже захотят встать на коньки и прикоснуться к этому прекрасному виду спорта. Это, кстати, одна из тех стран, в которых ранее мне не доводилось бывать. С нетерпением жду своего первого визита в Индию», — приводит слова Навки RT.

В июле Россией и Индией была подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве стран до 2030 года. Шоу «История любви Шахерезады» в Ахмадабаде — пример тесного взаиможействия государств в области культуры и спорта.

Источник: RT
Фигурное катание
Татьяна Навка
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