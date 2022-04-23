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Сегодня, 14:19

Навка: «Слуцкая — хорошая кандидатура на пост президента Федерации фигурного катания Москвы»

Навка поддержала желание Слуцкой стать президентом Федерации фигурного катания Москвы
Карен Саркисян
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала желание двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой стать президентом Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Слуцкая великолепная спортсменка, — приводит слова Навки «РБК Спорт». — Шансы у Ирины есть. Какой из нее руководитель — нужно смотреть, но думаю, что Слуцкая — хорошая кандидатура на пост президента Федерации фигурного катания Москвы».

Выборы главы ФФКМ состоятся 23 апреля. Помимо Слуцкой на должность президента федерации также претендует предприниматель Антон Абдурахманов.

С 2005 года ФФКМ возглавляла Ирина Рабер.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6263d41b9a79475c9b5cc6be
Фигурное катание
Ирина Слуцкая
Татьяна Навка
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