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Сегодня, 17:01

Татьяна Навка отреагировала на недопуск Тутберидзе на соревнования к своей дочери в США

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что тренеру Этери Тутберидзе запретили приближаться ко льду в США.

«Кошмар какой-то... Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», — цитирует Навку Metaratings.ru.

Ранее директор катка в американском Норвуде Реббека Стамп сказал, что Тутберидзе как родитель не сможет выходить на лед и находиться у бортика во время тренировок ее дочери Дианы Дэвис.

Источник: https://metaratings.ru/news/navka-nazvala-marazmom-reshenie-amerikantsev-ne-dopuskat-do-lda-tutberidze-1264564/
Фигурное катание
Татьяна Навка
Этери Тутберидзе
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