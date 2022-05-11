Татьяна Навка отреагировала на недопуск Тутберидзе на соревнования к своей дочери в США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что тренеру Этери Тутберидзе запретили приближаться ко льду в США.

«Кошмар какой-то... Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», — цитирует Навку Metaratings.ru.

Ранее директор катка в американском Норвуде Реббека Стамп сказал, что Тутберидзе как родитель не сможет выходить на лед и находиться у бортика во время тренировок ее дочери Дианы Дэвис.