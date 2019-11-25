Татьяна Навка: «Никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет»

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка заявила, что Алине Загитовой и Евгении Медведевой пока рано задумываться о завершении карьеры.

— Роман Костомаров, говоря о Загитовой и Медведевой, произнес такую фразу: «Надо уметь вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты».

— Ой, это такой сложный вопрос и мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет, — цитирует Навку РИА «Новости». — Только сам человек, спортсмен, или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребенком, то сейчас выросла в красивую девушку. Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего семнадцать лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное — желание. Я работала с ней и скоро нам предстоит работать еще вместе. Она потрясающе добрая светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, не заносчивая.

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