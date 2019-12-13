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Татьяна Навка: «Не вижу ничего плохого в пропуске Алиной Загитовой чемпионата России»

22:40

Олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение победительницы Игр-2018 Алины Загитовой приостановить карьеру. 17-летняя спортсменка рассказала, что не поедет на чемпионат России и не будет претендовать на участие в чемпионатах Европы и мира в этом сезоне.

Алина Загитова.Загитова взяла паузу. Когда ждать возвращения?

— На сегодняшний день Алина Загитова добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы, — приводит слова Навки официальный сайт ее ледового шоу. — Поэтому я не вижу ничего плохого в пропуске Алиной чемпионата России, так как сезон для нее действительно выдался очень тяжелым. Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой тайм-аут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение.

Дополнительная информация

https://navka.show/tpost/oeyh2l853y-tatyana-navka-prokommentirovala-reshenie

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