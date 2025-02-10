Навка не против однополых пар в фигурном катании: «Если не выйдут за рамки допустимого»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделился мнением о выступлении однополых пар.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили в качестве дуэта в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе (Швейцария).

Навка отметила, что не против выступления однополых пар в фигурном катании, ведь аналогичные дуэты существуют в спортивной гимнастике и акробатике.

«Ключевым моментом является представление номеров: если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет?» — цитирует Навку РИА Новости Спорт.