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Фигурное катание

10 февраля 2025, 22:30

Навка не против однополых пар в фигурном катании: «Если не выйдут за рамки допустимого»

Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделился мнением о выступлении однополых пар.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили в качестве дуэта в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе (Швейцария).

Навка отметила, что не против выступления однополых пар в фигурном катании, ведь аналогичные дуэты существуют в спортивной гимнастике и акробатике.

«Ключевым моментом является представление номеров: если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет?» — цитирует Навку РИА Новости Спорт.

Мэдисон Хаббелл и&nbsp;Габриэлла Пападакис выступили в&nbsp;паре на&nbsp;шоу в&nbsp;Цюрихе.Пападакис и Хаббелл показали первый совместный прокат на публике. Неоднозначная реакция болельщиков
Источник: РИА "Новости Спорт"
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Татьяна Навка
Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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