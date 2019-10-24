Заслуженный тренер России Татьяна Мишина, работающая в одной группе со своим супругом Алексеем Мишиным, отметила, что фигурное катание придется делить на тех, кто прыгает сложные прыжки, и тех, кто более силен именно в катании.

— Сейчас уже в 10-летнем возрасте можно увидеть предпосылки к многооборотным прыжкам, — цитирует sportsdaily Мишину. — А сейчас ведь и помимо Трусовой со Щербаковой уже выделяются более молодые девушки. В интернете выкладываются видео, как они прыгают уже тройные аксели, четверные. Очевидна тенденция на сложность элементов. В Европе таких уже нет.

Алексей в своем интервью сказал, что они сегодня прыгают, а что будет завтра — неизвестно. Но не надо думать, что они через два года станут толстыми. И не надо говорить о том, что такие прыжки не надо делать и что они вредны. Хотя вся Европа сейчас начнет говорить об этом, потому что у них нет таких спортсменов, как у Тутберидзе и Арутюняна.

И придется фигурное катание делить на тех, кто прыгает что-то сложное и тех, кто будет просто кататься и прыгать двойные прыжки, побеждая с двойным акселем. В Америке этот вопрос уже поднимается, думают о каких-то градациях, чтобы не чувствовать себя униженными и оскорбленными. Возможно кто-то выплывет в США. В одном только Чикаго 40 катков. Путем отбора кто-то появится. Но в ISU будут что-то думать, они не хотят, чтобы конкуренция заглохла.