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Фигурное катание

Татьяну Тарасову выписали из больницы

Сергей Филин
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выписана из больницы и находится дома.

17 сентября 79-летнюю Тарасову госпитализировали через 10 дней после выписки.

«Дома уже», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Тарасова — мастер спорта СССР международного класса, а звание заслуженного тренера СССР было присвоено ей в 1975 году. В числе ее воспитанников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году Тарасову включили в Зал славы мирового фигурного катания.

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Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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