Татьяну Тарасову выписали из больницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выписана из больницы и находится дома.

17 сентября 79-летнюю Тарасову госпитализировали через 10 дней после выписки.

«Дома уже», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Тарасова — мастер спорта СССР международного класса, а звание заслуженного тренера СССР было присвоено ей в 1975 году. В числе ее воспитанников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2008 году Тарасову включили в Зал славы мирового фигурного катания.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max