ТАСС: российская фигуристка Нехаева собирается выступать за Израиль

Российская фигуристка Мария Нехаева планирует представлять Израиль на соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Во вторник, 13 мая, проходит исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), где спортсменке могут дать разрешение на переход.

19-летняя Нехаева выступает в танцах на льду. Вместе с Федором Саниным они дважды завоевывали серебро на этапах Кубка Санкт-Петербурга и стали бронзовыми призерами чемпионата города в 2024 году.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.