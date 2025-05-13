Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

13 мая, 14:44

ТАСС: российская фигуристка Нехаева собирается выступать за Израиль

Алина Савинова

Российская фигуристка Мария Нехаева планирует представлять Израиль на соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Во вторник, 13 мая, проходит исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), где спортсменке могут дать разрешение на переход.

19-летняя Нехаева выступает в танцах на льду. Вместе с Федором Саниным они дважды завоевывали серебро на этапах Кубка Санкт-Петербурга и стали бронзовыми призерами чемпионата города в 2024 году.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Читайте также
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иванова Кира

    Ну и нехай, тем более у неё и фамилия подходяШая ( как говорит Загитова), Не Хаимова)) Осталось только партнёра для питерастки найти Мойшу или Хаима Абрамовича и пусть танцуют Хаву Нагила)):sweat_smile::dancer::man_dancing: Транскрипция Иврит Перевод хава нагила ??? ????? Давайте будем радоваться хава нагила ??? ????? Давайте будем радоваться хава нагила вэнисмэха ??? ????? ?????? Давайте будем радоваться и будем ликовать Уру ахим, уру ахим! !???? ????, ???? ???? Пробудитесь, братья, пробудитесь, братья! Бэлев самэх ??? ??? С радостным сердцем)) В Сектор Газа её отправить, пусть танцует!))

    14.05.2025

  • qazz

    Нехай выступает!

    13.05.2025

    • В Южной Корее отменили отстранение двух обвиненных в домогательствах фигуристок

    Фигурист Галлямов до сих пор не возобновил тренировки на льду

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости