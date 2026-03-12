ТАСС: Сарновский приступил к тренировкам в группе Тутберидзе

Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский приступил к занятиям в группе Этери Тутберидзе.

«Никита Сарновский вышел на ледовую тренировку в группе Этери Тутберидзе», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее спортсмен объявил в соцсетях об уходе из академии Евгения Плющенко, где тренировался на протяжении семи лет. Вместе с ним академию покинула его сестра София. Их старший брат Кирилл продолжил работу тренером у Плющенко.

18-летний Никита Сарновский является чемпионом России по прыжкам 2026 года и победителем финала юниорского Гран-при России прошлого сезона.

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