Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

12 марта, 17:57

ТАСС: Сарновский приступил к тренировкам в группе Тутберидзе

Руслан Минаев

Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский приступил к занятиям в группе Этери Тутберидзе.

«Никита Сарновский вышел на ледовую тренировку в группе Этери Тутберидзе», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее спортсмен объявил в соцсетях об уходе из академии Евгения Плющенко, где тренировался на протяжении семи лет. Вместе с ним академию покинула его сестра София. Их старший брат Кирилл продолжил работу тренером у Плющенко.

Никита Сарновский.«Жаль, что ребята побежали». Фигуристы Никита и София Сарновские ушли от Плющенко к Тутберидзе

18-летний Никита Сарновский является чемпионом России по прыжкам 2026 года и победителем финала юниорского Гран-при России прошлого сезона.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Сарновский
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Читайте также
Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии терактом
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
В Музее обороны Севастополя назвали сроки воссоздания панорамы
Под Брянском ВСУ обстреляли автобус с детской футбольной командой из Белоруссии
«Может остаться ради двух человек». В Северной Америке продолжают обсуждать будущее Овечкина
ВСУ атаковали автобус с детской командой из Белоруссии. Что известно
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Двоеглазова стала лучшей в рейтинге российских фигуристок по итогам сезона, Петросян делит 5-6-е места

Валиева примет участие в турнире шоу-программ «Русский вызов»
Новости
RSS RSS
Все новости