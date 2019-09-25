Тарусина объявила тренеру о фактическом окончании карьеры

16 летняя Анна Тарусина, тренировавшаяся в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова, объявила своему тренеру о нежелании продолжать профессиональные тренировки в принципе.

— Мне она сообщила, что вообще больше не хочет заниматься фигурным катанием и таково ее решение, — цитируют «РИА «Новости» Давыдова. — Ее мотивы — тяжело, терпеть больше не может, нужно соблюдать вечную диету. Мы всегда отправляем подумать, но речь не о маленьком ребенке в этой ситуации. И это решение Аня принимала очень долго. Говорила то «да», то «нет». Решение она это приняла, я не могу с этим ничего поделать. Мы всегда сожалеем о подобном, ведь столько времени потратили и столько работы сделано. Конечно, жаль труда, но такова жизнь.

Тарусина — двукратный серебряный призер этапов юниорской серии «Гран-при» сезона-2018/19.