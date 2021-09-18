Тарасовой не понравилось выступление Трусовой в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой, которая показала лучший результат в короткой программе на U.S. International Classic в Норвуде. Российская фигуристка набрала 74,75 балла несмотря на то, что упала с тройного акселя.

«Трусова очень хорошо катается. Это плюс к тому, что она прекрасно прыгает. Но мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Понимаете? Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но! Трусова — это тот человек, который должен делать все. И я хочу, чтобы она делала все! Она это может», — сказала Тарасова «СЭ».

Напомним, 17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.