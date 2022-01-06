Тарасова: «Мы готовы помочь. К нам приезжали и французы, и англичане, и американцы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что школа фигурного катания ЦСКА готова помочь казахстанским фигуристам при подготовке к Олимпиаде.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что федерация также готова оказать необходимую помощь спортсменам.

«Денис Тен работал на нашем льду — это был его каток, его тренер. Он был наш, — цитирует ТАСС Тарасову. — Мы готовы помочь, мы всегда всем помогали. К нам приезжали и французы, и англичане, и американцы».

25-летний Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года.

19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке, по версии следствия, злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен умер в больнице от потери крови.

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим ЧП (чрезвычайного положения). Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.