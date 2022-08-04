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Сегодня, 14:42

Тарасова заявила, что участие Плющенко в Медиалиге не повредит его тренерской карьере

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Медийной футбольной лиге не помешает его тренерской деятельности.

«Если бы он катался в спорте, я бы сказала, что это непрофессионально. Он преподает на коньках, но может себе позволить и без коньков преподавать. Травма как травма, это, конечно, всегда плохо», — цитирует Тарасова ТАСС.

Вчера, 3 августа, Плющенко провел первый матч за команду «БроукБойз». После этой встречи экс-фигурист заявил, что получил травму паха.

Источник: https://tass.ru/sport/15394601
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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