Тарасова заявила, что участие Плющенко в Медиалиге не повредит его тренерской карьере

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Медийной футбольной лиге не помешает его тренерской деятельности.

«Если бы он катался в спорте, я бы сказала, что это непрофессионально. Он преподает на коньках, но может себе позволить и без коньков преподавать. Травма как травма, это, конечно, всегда плохо», — цитирует Тарасова ТАСС.

Вчера, 3 августа, Плющенко провел первый матч за команду «БроукБойз». После этой встречи экс-фигурист заявил, что получил травму паха.