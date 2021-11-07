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Тарасова заявила, что Щербакова выиграла этап «Гран-при» в Турине за счет характера

12:43
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» в Турине (Италия).

«Чемпионка мира и чемпионка России просто так не сдается. Сумела себя вытащить за счет своего характера», — цитирует ТАСС Тарасову.

Щербакова одержала победу, набрав 236,78 балла по сумме короткой и произвольной программ. После короткой программы 17-летняя россиянка занимала третье место из-за ошибки на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12856095

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Иван Торопцев все материалы автора
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