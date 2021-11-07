Тарасова заявила, что Щербакова выиграла этап «Гран-при» в Турине за счет характера
12:43
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» в Турине (Италия).
«Чемпионка мира и чемпионка России просто так не сдается. Сумела себя вытащить за счет своего характера», — цитирует ТАСС Тарасову.
Щербакова одержала победу, набрав 236,78 балла по сумме короткой и произвольной программ. После короткой программы 17-летняя россиянка занимала третье место из-за ошибки на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера.
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