Тарасова заявила, что появление трансгендерных спортсменов не отразится на фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о политике в отношении трансгендеров.

«Уже в разных видах спорта приняли подобные решения. Они есть, и они будут жить, как и все люди, поэтому будут участвовать в соревнованиях, на заводах работать.

Каждая страна выставляет какое-то количество участников, которые на первенстве страны заняли первое-второе места, так делают все, это естественно. Если трансгендеры будут занимать высокие места, то, конечно, они будут ездить на международные соревнования. Как это отразится на фигурном катании? Да никак», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

13 августа ISU опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях под эгидой организации.

Сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, а сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.