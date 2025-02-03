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Сегодня, 09:58

Тарасова заявила, что Петросян выиграла бы чемпионат Европы с закрытыми глазами

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об Аделии Петросян.

«Уровень чемпионата Европы по фигурному катанию среди женщин? Его нет. Уровня там нет. Петросян выиграла бы этот чемпионат Европы с закрытыми глазами», — сказала Тарасова «РБ Спорт».

Таллин (Эстония) принимал чемпионат Европы по фигурному катанию в 2025 году. Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала эстонская спортсменка Нина Петрыкина. Второе место заняла Анастасия Губанова, которая ранее представляла Россию. Третье место и бронзовую медаль получила Нина Пинцарроне из Бельгии.

Последний раз российские фигуристы понимали участие в официальных соревнованиях в феврале 2022 года (Олимпиада-2022 в Пекине).

Источник: «РБ Спорт»
Аделия Петросян
Татьяна Тарасова
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