Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:29

Тарасова заявила, что олимпийское движение переживает серьезный кризис

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об олимпийском движении.

«С каждым годом олимпийское движение все сильнее отдаляется от тех ценностей, которые оно должно в себе нести. Цель простая: объединять спортсменов по всему миру, чтобы определить сильнейших в честной борьбе. Сейчас олимпийской движение переживает очень серьезный кризис», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будет представлено 32 вида спорта. Решение по участию российских спортсменов в Играх до сих пор не принято.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-olimpijskoe-dvizhenie-perezhivaet-ser-ezny-j-krizis/
Олимпиада
Татьяна Тарасова
2
0
Читайте также
Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
Покров Пресвятой Богородицы — как отмечают православный праздник 14 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Навка: «Российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду даже с условием нейтрального статуса»
Нагорный: «Поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе нельзя расценивать как предательство»
Колосков поддержал заявление УЕФА о работе чиновников из России в организации
Танцоры из Белоруссии верят в возвращение на международную арену
Нортуг о сообщении с приглашением Большунова: «Я точно не отправлял»
В УЕФА заявили, что отстранение российских клубов не влияет на присутствии российских чиновников в организации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яметова выступит на «Гран-при» в Красноярске
Новости
RSS RSS
Все новости