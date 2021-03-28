Тарасова заявила, что МОК не может отказать российским спортсменам выступать под музыку Чайковского

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не может отказать российским спортсменам в праве выступать на Олимпиаде под музыку Петра Чайковского.

«Я первая предложила этот вариант. Могут ли быть трудности с его согласованием? Я не знаю, с головой-то у них как? Как они могут не одобрить первый концерт Чайковского, который играется по всему миру каждый день разными музыкантами? Каждый божий день!» — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Напомним, что согласно вердикту CAS российские спортсмены не могут использовать флаг и гимн страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.