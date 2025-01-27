Тарасова заявила, что хочет посетить первенство России среди юниоров

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что хочет поехать на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

«Очень хочу поехать в Саранск, посмотрю, как буду себя чувствовать. У нас очень сильные юниоры, соревнования будут потрясающие. Пусть все посмотрят, какие у нас дальнейшие планы, потому что юниоры у нас замечательные. Они умеют больше, чем взрослые», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Турнир пройдет с 6 по 8 февраля в Саранске.