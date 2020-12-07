Тарасова заступилась за Загитову после критики от Чен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Ранее Загитова, которая стал одной из ведущих шоу «Ледниковый период» на Первом канале, подверглась критике со стороны чемпионки мира в тройном прыжке и телекомментатора Иоланды Чен, которая усомнилась в профессиональных качествах Загитовой и ее умении держаться в кадре.

«Я знаю, что у нас много других программ. Пусть она смотрит другие телепередачи, где ей хорошо и где ей ни за кого не стыдно. А мы в восторге!

Алина сделала большие успехи, нам приятно за этим наблюдать. Чен же пусть выключит телевизор! Нажмет на другую кнопочку и ей не будет противно», — сказала Тарасова Sport24.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.