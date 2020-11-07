Тарасова высоко оценила новый номер Бузовой и Соловева: «Так ничего у вас не смотрелось прежде»

Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова оценила выступление певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Бузова в паре с олимпийским чемпионом Сочи в командном турнире Дмитрием Соловьевым танцевала в новом выпуске шоу Первого канала под музыку из фильма «Звезда родилась».

«Мой папа всегда говорил, что человек не знает, сколько он может, -сказала Тарасова. — Тренер должен всегда поднимать эту планочку, чтобы не сломать спортсмена.

Оля, ты бала такая тихая и глубокая в этом танце. Это смотрелось так, как ничего у вас не смотрелось прежде.

Дима, молодец. Ты ее так не выпускал из рук, что это было незаметно".