Тарасова высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением на счет возможного повышения возрастного ценза в фигурном катании.

«Сможет ли Этери Тутберидзе и дальше готовить чемпионов для нашей страны, даже если повысят возрастной ценз? Конечно, безусловно, и без всяких вопросов. Этери Георгиевна — великолепный специалист с огромным опытом, для нее это даже не проблема, она будет и дальше растить для нас чемпионов. Я поздравляю ее от всей души с днем рождения и желаю ей много побед.

Займут ли наши девушки весь пьедестал на ближайшем чемпионате мира? А как же! Они всегда занимают все места, и здесь займут. А вот сможет ли Камила в себя прийти психологически, это уже надо спросить у Этери Георгиевны, она непосредственно работает со спортсменкой и лучше знает. Кстати говоря, зря Тутберидзе только успешной среди женских фигуристок считают, у нее и пары хорошо выступают и успехов добиваются», — приводит слова Тарасовой Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация, что ISU предлагает оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и начать его с сезона-2023/24 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17.