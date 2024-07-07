Тарасова — о Щербаковой: «Я бы хотела еще раз увидеть Аню на турнирах»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Анна Щербакова может вернуться на высокий уровень, если этого захочет.

«Если Щербакова захочет, то сможет вернуться на высокий уровень после повреждения. У всех была травма голеностопа — в этом ничего такого нет. Жду, что она будет тренироваться и придет в себя. А потом, если Анна захочет, то увидим ее на соревнованиях. Конечно, я бы хотела еще раз увидеть Щербакову на турнирах. Почему нет? Правда мы пока только можем на российских соревнованиях наблюдать за спортсменами. На другие нас не приглашали и не звали», — сказала Тарасова Sport24.

Ранее олимпийская чемпионка Щербакова сообщила, что возобновила тренировки после операции на травмированном голеностопе.