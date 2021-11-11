Тарасова: «Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила, что тяжелая травма бронзового призера чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александры Трусовой требует много времени на восстановление. По ее словам, это вызывает большое сожаление.

Трусова победила на этапе «Гран-при» в США, позже заявив о травме. По этой причине фигуристка пропустит этап серии в Японии.

«Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет», — цитирует «РИА Новости» Тарасову.

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также в ее активе бронза чемпионата Европы 2020 года.

Этап в Токио пройдет 12-14 ноября.