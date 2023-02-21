Тарасова: «Валиева лучшая в мире на многие годы, вот в ВАДА и хотят отстранить ее»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на подачу апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу россиянки Камилы Валиевой.

«Мы должны иметь профессиональных людей, которые отстаивают наше мнение. Валиева ни в чем не виновата и нечего на нее писать. Она лучшая в мире на многие годы. Все об этом знают, вот и хотят отстранить ее на четыре года. Я знаю, что делать в спорте, кого и как тренировать, чтобы выводить их на первые места. Есть люди, которые знают, как бороться с несправедливостью в спорте. Пусть они этим займутся, а не сидят дома и спокойно пьют чай», — сказал Тарасова «СЭ».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат. CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.