Тарасова уверена, что в России могут производить свое оборудование для фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что в России способны производить оборудование для фигуристов.

«Сейчас у нас нет своего производства коньков и ботинок, раньше было. Когда каталась я, когда катались мои ученики, были английские коньки, а ботинки были и отечественного производства. Я думаю, что такие ботинки у нас точно смогут делать, лезвия — не уверена, мы очень давно катаемся на иностранных. Это не будет сделано «завтра», это понятно, но надо делать цех и начинать производить», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В понедельник министра спорта РФ Олега Матыцина отметил, что работу по импортозамещению нужно провести в кратчайшие сроки.