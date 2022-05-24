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Сегодня, 11:07

Тарасова уверена, что в России могут производить свое оборудование для фигуристов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что в России способны производить оборудование для фигуристов.

«Сейчас у нас нет своего производства коньков и ботинок, раньше было. Когда каталась я, когда катались мои ученики, были английские коньки, а ботинки были и отечественного производства. Я думаю, что такие ботинки у нас точно смогут делать, лезвия — не уверена, мы очень давно катаемся на иностранных. Это не будет сделано «завтра», это понятно, но надо делать цех и начинать производить», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В понедельник министра спорта РФ Олега Матыцина отметил, что работу по импортозамещению нужно провести в кратчайшие сроки.

Источник: https://tass.ru/sport/14708897
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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