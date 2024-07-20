Тарасова о подготовке Трусовой к контрольным прокатам: «Ей хватит недели»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» мнением о готовности Александры Трусовой к контрольным прокатам сборной России.

«У нас контрольные прокаты начинаются 14-15 сентября. Недели ей хватит для подготовки, с учетом того, что она готовилась до этого. И в Мексике она тоже будет готовиться», — сказала Тарасова «СЭ».

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.

14 июля Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

(Константин Передерий)