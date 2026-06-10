Тарасова уверена, что ISU допустит российских юниоров после ближайшего заседания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от заседания ISU, на котором рассмотрят вопрос допуска юниоров из России и Белоруссии.

«Есть ожидания по этому событию. Конечно, примут решение в нашу пользу. Откуда такая уверенность? Я так считаю», — сказала Тарасова «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 2022 года. К участию в отборе Олимпиады-2026 и самих Играх были допущены только Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они выступали в нейтральном статусе.

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