Тарасова украсила елку и готова к поездке в Красноярск
14:04
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и комментатор фигурного катания в своем Instagram поделилась фотографией украшенной новогодней елки и напомнила о предстоящем чемпионате страны в Красноярске.
— Елка номер два готова, — написала Тарасова. — Всем удачной, хорошей недели. Уже в среду встречаемся в Красноярске и болеем, болеем, болеем.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 29 декабря.
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