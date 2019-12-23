Фигурное катание
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Тарасова украсила елку и готова к поездке в Красноярск

14:04
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и комментатор фигурного катания в своем Instagram поделилась фотографией украшенной новогодней елки и напомнила о предстоящем чемпионате страны в Красноярске.

— Елка номер два готова, — написала Тарасова. — Всем удачной, хорошей недели. Уже в среду встречаемся в Красноярске и болеем, болеем, болеем.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 29 декабря.

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