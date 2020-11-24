Тарасова: «Туктамышева с блеском победила на этапе «Гран-при в России»

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова отметила, что Елизавета Туктамышева одержала блистательную победу на этапе серии «Гран-при» по фигурному катанию в России.

- Очень рада за Лизу и Алексея Николаевича (Мишина). У них были годы подъема и годы забвения, — цитирует ТАСС Тарасову. — Сейчас они выучили и сделали максимальную программу, если Лиза еще и четверной тулуп сможет сделать, так ее и вовсе не обыграть. Молодец девочка, выросла большая спортсменка.

Лиза сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться, она с блеском выиграла этот турнир.