Тарасова сравнила Тутберидзе и Плющенко

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о тренерах Этери Тутберидзе и Евгении Плющенко. Ранее Александра Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко.

— Тутберидзе — это школа высшего спортивного мастерства, которая приносит медали на протяжении многих лет, — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия». — Фантастическая работа, лучшее сочетание тренеров. Этери — лучший тренер в мире. А Женя начинающий. Дай бог, чтобы у него все сложилось.