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Тарасова сравнила Тутберидзе и Плющенко

15:58
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о тренерах Этери Тутберидзе и Евгении Плющенко. Ранее Александра Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко.

— Тутберидзе — это школа высшего спортивного мастерства, которая приносит медали на протяжении многих лет, — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия». — Фантастическая работа, лучшее сочетание тренеров. Этери — лучший тренер в мире. А Женя начинающий. Дай бог, чтобы у него все сложилось.

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