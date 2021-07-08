Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о зарплатах спортсменов в ледовом шоу.

Ранее хореограф Илья Авербух сообщил, что фигурист, получающий призовые до 100 тысяч долларов на крупных турнирах, может заработать ту же сумму в ледовых шоу, но в течение года.

«У нас для того, чтобы получить 70 тысяч рублей, надо быть хотя бы в какой-то сборной. Люди работают, тренируются, но если они не входят в основной состав сборной или молодежной команды, то ничего не получают.



И выдающиеся спортсмены, и очень хорошие спортсмены, уже поднявшие свое мастерство, но по тем или иным причинам не попавшие на чемпионат мира и Европы, они и собираются в этих шоу. Они могут работать еще по 20 лет и зарабатывать деньги — не сумасшедшие, но хорошие, на которые можно жить», — цитирует Тарасову НСН.

Тарасова также сказала, что согласна с Авербухом.