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Сегодня, 18:49

Тарасова сообщила, что Трусова и Кондратюк расстались

Алина Савинова
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Александра Трусова — Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк больше не состоят в отношениях.

«Она маленькая девочка. Ну интересно- интересно, где она будет выступать, придут посмотреть. Безусловно, сезон будет интересным и без них. На чем прославилась Трусова? На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет. По-моему, она закончила. Наверное, вся в любви? К кому? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношения. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», — цитирует Тарасову «Советский спорт».

Пара перестала скрывать отношения в мае прошлого года. В октябре 2022-го Трусова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской, под руководством которой с 2016 года тренируется Кондратюк.

19-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

20-летний Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022) и чемпион России (2022).

Источник: https://www.sovsport.ru/figure/2:1083385
Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова
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