Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО

Врачи отключили олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Его отключили от ЭКМО, пока в палату не пускают, но жена (Оксана Домнина) ходила к нему», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Ранее информировалось, что состояние госпитализированного Костомарова начало улучшаться. Он постепенно приходит в сознание.

10 января 45-летний спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что россиянин находится в больнице в Коммунарке и подключен к ЭКМО.