Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:50

Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Регина Тодоренко. Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Врачи отключили олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Его отключили от ЭКМО, пока в палату не пускают, но жена (Оксана Домнина) ходила к нему», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Ранее информировалось, что состояние госпитализированного Костомарова начало улучшаться. Он постепенно приходит в сознание.

10 января 45-летний спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что россиянин находится в больнице в Коммунарке и подключен к ЭКМО.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
1
0
Читайте также
Валиеву лишили первого места. Кто новый самый богатый фигурист России?
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Состояние госпитализированного Костомарова начало улучшаться
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости