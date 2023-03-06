Тарасова сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ, однако в любом случае посетит его.

«В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я точно приду. Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в столичном дворце спорта «Мегаспорт».