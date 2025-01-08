Тарасова считает Российско-китайские игры важными соревнованиями для фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Российско-китайские игры являются важными соревнованиями для фигуристов.

«Это важное соревнование, Китай — это одна из стран, которая развивает фигурное катание, там работают грамотные тренеры. Эти соревнования позволяют посмотреть, над чем работают фигуристы в юном возрасте, — это никому не вредно. И нам полезно посмотреть не только то, что мы делаем, но и что делают в Китае», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Российско-китайские молодежные зимние игры пройдут в Южно-Сахалинске с 9 по 13 января. Программа турнира включает состязания по девяти олимпийским видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки.