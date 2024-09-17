Тарасова считает преждевременными разговоры о продолжении спортивной карьеры Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о будущем фигуристки Александры Игнатовой.

«Это ее дело. Она меня не спрашивала. Продолжать или нет, сейчас рано говорить об этом. Она первый раз за два года вышла на прокаты. Никто хорошо не катался, это всегда так в сентябре», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее спортсменка заявила, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.