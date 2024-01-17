Тарасова считает прекрасным появление фигуристки Жилиной в фильме «Лед-3»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что появление фигуристки Вероники Жилиной в фильме «Лед-3» — это прекрасно.

«То, что снялась в фильме, — это прекрасно. Будет время, посмотрю», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

15-летняя Жилина является подопечной двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В этом сезоне спортсменка была вынуждена пропустить соревнования в связи с травмой.